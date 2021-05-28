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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUTTİM’in cazibesi artıyor

İHA

BUTTİM’in cazibesi artıyor

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül’ü Panorama Müzesi’nde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizin de göz bebeği olan BUTTİM’e katkılarımız sürecek” dedi. Şengül de doluluk oranı yüzde 94’e yükselen merkezin cazibesinin daha da artacağını ifade etti.
Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Toprak ve Emin Tamam ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında BUTTİM’in cazibesini artırmak için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. BUTTİM’in kente değer katan çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “BUTTİM, Osmangazi sınırlarında bulunan ve yalnızca Bursa’nın değil Türkiye'nin de önde gelen tekstil ve ticaret merkezlerinden birisi olarak her zaman ön planda. İlçemizin göz bebeği konumunda olan BUTTİM’in yıldızının, İstanbul Caddesi’nde yapılan ulaşım ve diğer alanlardaki yatırımlarla birlikte her geçen gün daha da parladığını görüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de, bu merkezimizin daha da canlanması için üzerimize düşen hangi sorumluluk varsa yerine getirmeye hazırız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müze’mize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz ” dedi.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyareti ile tarihe yolculuk yaptıklarını dile getiren BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Tarihimize hak ettiği değeri mutlaka vermeliyiz. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kentimize böyle bir müzeyi kazandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. Osmangazi Belediyesi ile merkeze değer katacak çalışmalara imza atmaya sürdüreceklerini de kaydeden Şengül, “Merkezimiz, yüzde 94’e varan doluluk oranıyla 12 bin kişilik nüfusa sahip. İcra mahkemelerini de şu an bulunduğu sıkıntılı konumdan dolayı BUTTİM’e taşınması konusunda öneride bulunduk. Böylelikle hem oradaki trafiği rahatlatmak, hem de avukat yoğunluğunu azaltmak mümkün olacak. Tıpkı bir belediye gibi bizim de hedefimiz, merkezimizde yer alan nüfusa hizmet edebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu noktada çalışmalarımıza devam ederek Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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