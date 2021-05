Yıldırım’da can dostları emin ellerde

İlçeyi geleceğe taşıyacak vizyon projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına da şefkat elini uzatıyor. Can dostlarının beslenme, barınma, tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi Tedavi Merkezi’nde 2020 yılında 7 bin 905 hayvanın tedavisini gerçekleştirirken, 326 can dostunun da yeni yuvalarına kavuşmasını sağladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2021 yılının ilk 5 ayında ise 3 bin 789 hayvanı tedavi ederken, bin 250 aşı uygulaması yapıp, 269 hayvanı da sahiplendirdi.

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak hizmetlerimizi insanla sınırlı tutmuyoruz. Yaşamın içinde yer alan her canlıyı, her rengi ve her güzelliği korumak, yaşatmak ve geliştirmek bizlerin sorumluluğudur. Hayatımızın bir parçası olan can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için ekiplerimiz çalışıyor. Hayvanların barınma, beslenme, tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sahiplendirme çalışmaları ile onların sıcak yuvalara kavuşmasını sağlıyoruz. Hayvan sevgisi medeniyet ve kültür meselesidir. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak şehrimizin sessiz sâkinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

