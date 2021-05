Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemiz gerçekten her anlamda zor bir dönemden geçiyor. Vatandaşlarımıza sorduğumuzda, en önemli sorun olarak ilk sıralarda işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi cevaplar geliyor. Sorunlar, ekonomi ile ilgili sorunlar" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bir dizi ziyaret için geldiği Bursa´da bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan, ekonominin başında 11 yıl görev yaptığını belirten Babacan, "Ülkemiz gerçekten her anlamda zor bir dönemden geçiyor. Vatandaşlarımıza sorduğumuzda, en önemli sorun olarak ilk sıralarda işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi cevaplar geliyor. Sorunlar, ekonomi ile ilgili sorunlar. Sorunların sebeplerine baktığımızda; orada temel hak ve özgürlükler ile ilgili sıkıntıları görüyoruz, hukukun üstünlüğü ilkesinin yok sayıldığı, hukuk devletinin adeta yerle bir edildiği bir tablo görüyoruz. Yine demokrasimizin ağır yara aldığını, ciddi eksiklikler sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bu sorunlar çözülmeden Türkiye´nin ekonomik sıkıntılarının asla çözülemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker´in iddialarına da değinen Ali Babacan, yargının harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

`HUKUK OLMADAN EKONOMİDE BAŞARI SAĞLANAMAZ´

Kendisine zaman zaman hükümetteyken, neden harekete geçmediği yönünde eleştiriler geldiğini anımsatan Babacan, zamanında çok önemli uyarlar yaptığını, yanlışlarla ilgili açık bir tutum sergilediğinin ortada olduğunu belirtti. Babacan, "Bazen şu karıştırılıyor; sanki hükümetteyken ülkenin başbakanıyım da gerekeni yapmamış gibi anlaşılıyor, çok da doğal. Yadırgamamak lazım ama o günkü şartlarda bir bakanın yetki ve etki alanının çok daha ötesinde müdahalelerim oldu. Bugünkü herhangi bir bakanın, benim o zamanki konuşmalarımın onda birini, yüzde birini konuşması mümkün değildir, kapının önüne koyarlar. Dolayısıyla o dönemde çok açık konuştuk" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İKİNCİSİNİ SEÇTİ

Babacan, erken seçim ile ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erken seçimle ilgili, bugünkü şartlarda Sayın Erdoğan´ın kendi isteğiyle seçime gitmesini ben beklemem, ülke bu kadar zor şartlardayken, iktidara destek 2002 yılından bu yana en düşük seviyelerdeyken, kaybedeceği bir seçime gitmesini beklemem ama şartlar zorlayabilir. Küçük ortak ben artık yokum dese, ülke hızlı bir şekilde seçime gitmek zorunda kalabilir. Son yaşadığımız olayda, Sayın Erdoğan´ın tutumu da önünde iki tercih vardı, ya bu iddialarının üzerine gidilmeli diyecekti küçük ortağını kaybedecekti, ülke seçime gidecekti, ya da yanlışlarının üzerinde duracaktı, ikincisini seçti."

Dış güçler söyleminin hükümetin klişesi haline geldiğini vurgulayan Babacan, "Birdenbire ne olduğu belli olmayan dış güçler hikayesini olduruyorlar, ama bunun artık inandırıcılığı kalmadı. Her ülkenin tabii ki dışarıda karşı tarafları olabilir, aleyhinde çalışan gruplar, bütün dünyayı kendinize düşman ettiyseniz ama böyle bir şey varsa bunun karşısında durması gereken iktidarın yine kendisidir. Dış güçler diye kimi kime şikayet ediyoruz. Başarılı oldukları zaman biz yaptık diyorlar, başarısız oldukları zaman dış güçler diyorlar. Diyorlar ki, sayın Erdoğan´ı indirmeye çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar da muhalefet partileri ne yapacak ki? Muhalefet partisi tabii ki mevcut yönetimi indirip kendisi yönetmek isteyecek. Bu suç mu yani, aynı mantık çerçevesinde o zaman muhalefet yapmak da suç. Çünkü muhalefet yaptığınızda mevcut iktidarın inip, yeni iktidar kurulmasını istiyorsunuz. Bu suç değil, gayet de meşru bir şey" dedi.

DESTEKLER ARTMALI

Ali Babacan, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada ise, zor zamanlardan geçildiğini belirterek, pandemi desteklerinin artması gerektiğini ifade etti. Babacan, "Vatandaşa karşılıksız destek verin ama geçinebilecekleri kadar ve düzenli destek verin. Şu SGK prim ödemelerini, vergi borçlarını, elektrik, su, doğalgaz ödemelerini faizsiz erteleyin. Kredi borçlarını pandemi bitene kadar faizsiz erteleyin. Kira desteğini arttırın. Stopajdan tamamen vazgeçin. Biz dersimizi çalıştık ve reçeteyi yaklaşık 1,5 sene öncesinden beri önlerine tekrar tekrar koyduk. Biz tüm önerilerimizi gerçekliğe uygun olarak, günü gününe yapıyoruz. Uygulanması mümkün olanı öneriyoruz" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN

