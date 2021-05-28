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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kiraz hasadı başladı

İHA

Bursa'da kiraz hasadı başladı

İnegöl’ün tarımsal değerlerinden biri olan ve lezzetiyle damakları şenlendiren kiraz da hasat başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Dipsizgöl Mahallesinde tarlada üreticileri ziyaret ederek hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu. İnegöl Belediyesi tarafından bölgede kısa süre önce hizmete sunulan zirai ilaç hazırlama noktasında da incelemeler yapıldı.
Tarım şehri İnegöl’de yaz aylarıyla beraber hasat sezonları da başladı. Çileğin ardından kiraz hasadının da startı verildi. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Kaymakam Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak ile Dipsizgöl Mahallesinde tarlada kiraz toplayan üreticileri ziyaret etti.
Zirai ilaç hazırlama noktası oluşturuldu
Üreticilere hasat döneminin hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Taban ve protokol üyeleri, dalından kiraz toplayıp İnegöl kirazının tanıtımını da yaptılar. Tarla ziyareti öncesi Dipsizgöl Mahallesinde İnegöl Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete sunulan zirai ilaç hazırlama noktası da incelendi.
Kiraz hasadı ve zirai ilaç hazırlama alanı hakkında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Dipsizgöl Mahallemizdeyiz. Dipsizgöl’de bir zirai ilaç hazırlama alanı oluşturduk. Biliyorsunuz geçen yıl başlatmış olduğumuz bir çalışmaydı. İlk olarak 5 noktada hem zirai ilaç hazırlama hem de ilaç atıklarının atılabileceği alanlar oluşturduk. Bu yıl da özellikle meyve üreticiliğinin yaygın olduğu mahallelerimizden başlayarak 10 mahallemizde daha bu çalışmayı yaparak yaygınlaştıracağız. Bu çok kıymetli bir çalışma. Doğaya zarar vermememiz gerekiyor. Verimli topraklarımız var. Çalışkan üreticilerimiz, çiftçimiz var. Onlar bir taraftan üretecek, bir taraftan da bu çevre dengesini koruyarak, doğru iş yaparak en iyi ürünleri üreteceğiz” dedi.
Dipsizgöl’de kiraz hasadı başladı
“Bizim şehrimiz meyveci bir şehir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Tarımsal üretim olarak yıllık ortalama 220 bin ton üretimimiz var. Bu üretim miktarının her yıl artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çilek hasadı ile ilgili olarak Kurşunlu mahallemizi ziyaret etmiştik. Bugün de kiraz üretiminde öncelikli köylerimizden biri olan Dipsizgöl Mahallemizdeyiz. Bu yılın kiraz hasadı dönemi başladı. Öncelikle hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Çiftçimizin emeğinin zayi olmadığı, verimli, güzel bir yıl olur İnşallah” diye konuştu.
Kirazda 16 bin ton rekolte bekleniyor
Başkan Alper Taban, İnegöl’de 12 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını ve bu yıl 16 bin ton kiraz rekoltesi beklendiğini de hatırlatarak şöyle devam etti: “İlçemizin 297 bin dekar toplam tarımsal üretim alanı var. Belki İnegöl için çoğunlukla sanayiyi konuşuyoruz, mobilya gibi, diğer sektörler gibi endüstri ürünlerini konuşuyoruz ancak tarımda özellikle meyvecilikte çok çok iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Belediyecilik eliyle işin içerisine girerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yani İnegöl Modeli dediğimiz Üreten Çiftçiler Kooperatifini hayata geçirdik. Yine şehrimizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan 4 bin tonluk soğuk hava tesisini hayata geçirdik. Yeterli mi? Tabi ki değil. Bu eksiklerin giderilmesi noktasında çabamızı, gayretimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Sadece tarım değil hayvancılık noktasında da bu şehirde ciddi mana da yapılabilecekler var. Onlarla ilgili de el birliği ile güzel çalışmaların hayata geçmesini istiyoruz. Ben bir kez daha yeni hasat döneminin bereketli geçmesini temenni ediyor, çiftçimize kolaylıklar diliyorum.”
Belediye Başkanı Alper Taban’ın ardından bir açıklama da İlçe Kaymakamı Eren Aslan yaptı. Kaymakam Arslan konuşmasında sürdürülebilir tarım faaliyetlerine dikkat çekerken, İnegöl Belediyesinin çevreci tarımı destekleyen projelerinden de övgüyle bahsetti.

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