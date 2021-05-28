Karlos’un yakaladığı tecavüz şüphelisi mahkeme kararı ile serbest bırakıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan ve kaçmaya çalışırken 'Karlos' isimli köpek tarafından yakalanan zanlı, tutuklandıktan iki ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, yaklaşık iki ay önce merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Yıldırım ilçesinde bulunan Doğa Parkı'nda meydana gelen olayda, kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi'ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.'yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüze yeltendi.



Köpek yakaladı, esnaf dayak attı

Bu sırada Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) yanlarındaki 'Karlos' isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde bir şüphelinin F.D.'ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, 'Karlos' isimli köpek şüphelinin peşine düştü

Otosansit Sanayi Sitesi'ne doğru kaçan şüpheli burada 'Karlos' tarafından yakalandı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Tecavüz girişiminde bulundu, iki ay sonra serbest kaldı

Gözaltına alınan Mehmet Ali Ayhan merkezdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık iki ay sonra mahkemenin verdiği karar ile zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"Karlos dakikalarca kovaladı"

Yaşanan olayın ardından konuşan Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, "Ormanlık alanda köpeğimiz Karlos'u gezdirmeye çıktığımızda kadın çığlıkları geldiğini fark ettik. Sese doğru gittiğimizde bir kişinin kadının üzerine çıktığını ve tecavüz etmeye çalıştığını gördük. Şüpheli bizi görünce kaçmaya başladı. Köpeğimiz Karlos dakikalarca kovaladı ve sanayide yakaladı. Burada şüpheliyi bacağından ısırıp etkisiz hale getirdi. Çevredeki esnafımız da olayı duyunca darp edip polise teslim etti. Oradaki kadın bizim yakınımız olabilirdi, çok şükür fark ettik" dedi.

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