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İSO 500 araştırmasına TÜGİAD damga vurdu TÜGİAD’dan 25 firma 'en büyük 500' listesinde

İHA

İSO 500 araştırmasına TÜGİAD damga vurdu TÜGİAD’dan 25 firma 'en büyük 500' listesinde

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda, TÜGİAD üyesi 25 firma yer aldı. Genel Başkan Nilüfer Çevikel, “Güçlü üye yapımız ve 50 milyar Dolar ticaret hacmimizle farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na giren tüm firmaları tebrik ederken TÜGİAD üyesi 25 firmanın listede yer almasından dolayı ayrıca gurur duyduklarını belirtti. Çevikel, salgın döneminde sorumlu davranarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan firmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye sanayisinin salgın döneminde sorumluluğunun bilincinde olarak üretimi sürdürdüğünü belirten TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı, ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda yer alan üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Olumsuz koşullarda bile üretim yaparak ekonomimizin iyileşmesine katkı koyan iş insanlarımız, ciddi fedakârlıklarda bulunarak bugünlere gelmemizi sağladı. 16 milyar dolarlık ihracat, 50 milyar dolarlık ticaret hacmini temsil eden TÜGİAD ailesi olarak, güçlü üye profilimizle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine giden yolda atılan tüm adımlarda izimiz olacak. Araştırmada yer alan 25 firmamıza gelecek yıl yenileri eklenecektir. TÜGİAD olarak farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Zorlu bir dönemde alkışlanacak bir başarı tablosu oluşturan firmaların bu çabalarının ödüllendirilmesi gerektiğini de kaydeden Çevikel, “Yüksek enflasyonun yanı sıra ham madde fiyatlarındaki artış, sanayicilerimiz üzerinde git gide daha fazla stres oluşturuyor. Oynak döviz kurları, enflasyondaki önlenemeyen yükseliş tablosu ve yüksek faiz oranları önemli birer engel. Sanayicinin hammadde ve enerji maliyetleri tamamen dövize endeksli olduğu unutulmamalı. Ülkemizin ihracata dayalı büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için iş dünyası olarak dile getirdiğimiz taleplerimizin karşılık bulmasını bekliyoruz. İstikrarsızlığa yol açan tüm etkenlerin ortadan kaldırılması, dünya ile rekabet noktasında elimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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