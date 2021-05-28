Alacaklısını trafikte başından vuran şüpheli ve 3 arkadaşı adliyede (2)

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İKİSİ TUTUKLANDI

BURSA´da, trafikte karşılaştığı alacaklısı Mirali Göreşci´yi (31) tabancayla başından vurarak, ağır yaralayan Mehmet Bayram (38) ile yanında bulunan Barış Satır, K.T ve E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mehmet Bayram ve Barış Satır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.T. ve E.Y. serbest bırakıldı.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-05-28 20:13:38



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