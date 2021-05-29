Bursa'da, mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, mobilya fabrikasının kimyasal madde depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Mobilya fabrikasında hasar meydana geldi.

Nilüfer ilçesindeki Çalı Sanayi Bölgesi´nde bulunan mobilya fabrikasının kimyasal madde depo kısmında, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başladığı sanılan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesi sonucu diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-05-29 09:00:02



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