Bursalı ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

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Bursalı ünlü spiker Fikret Engin girdiği şeker komasından çıkamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da uzun yıllar önce bir tekstil firmasında çalışırken yerel bir televizyon tarafından keşfedilen ve Bursa’da yetişen, sonrasında ulusal kanallarda çalışan ve son olarak TV8’de yayınlanan Bay Tahmin programıyla ekranlara gelen başarılı spiker Fikret Engin ani şeker komasına girdi. Girdiği komadan çıkamayan genç spiker hayatını kaybetti.

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