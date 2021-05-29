Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursalı spiker Fikret Engin için başsağlığı mesajı yayımladı

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Bursa’dan yetişen ünlü spor spikeri Fikret Engin’in vefatı sebebiyle Bursaspor Kulübü’nden başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bursalı ünlü spiker Fikret Engin'in hayatını kaybetsinin ardından Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin’in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

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