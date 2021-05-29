Lezzetli yemek, iş verimini yükseltir

Uzmanlar iş yerlerinde yenilen yemeklerin beğenilmesinin iş verimini arttırdığına söylerken, 32 yıldır hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren Yankı Yemek, 'Önce insan' sloganıyla ve 'yemediğimiz yedirmiyoruz' ilkesi ilke hareket ederek müşterilerinin iş veriminin artmasına katkı sunuyor.

Bursa’da üretim yapan Yankı Yemek A.Ş. firmasının Pazarlama Müdürü Seda Çibuk, verimli çalışmanın şartlarının birinin de işletmelerde personele sunulan yemeğin beğenilmesi olduğunu söyledi. Çalışanların iş yerlerinde yedikleri yemeklerde önceliği lezzet ve görüntüye verdiğini belirten Çibuk, “Elbette yemeklerin sağlıklı gıdalardan ve hijyen ve sanitasyon kurallarına uyularak üretilmesi ve sevk edilmesi de çok önemli” dedi.

Hijyen ve sanitasyonun mutfakta başlayıp mutfakta bitmediğini, yemek tüketilene kadar tüm aşamalarda aynı titizlikle hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Seda Çibuk, hazır yemek sektörüne adım attıklarında 'Önce insan' sloganını seçtiklerini belirterek, "İnsanı ilk sıraya aldığımızda gerisi kendiliğinden geldi. İlk günden bugüne kendi yemediğimiz yemeği kimseye yedirmedik. Bu sayede, sektörde kalıcı başarı elde ettik” diye konuştu.

Yemek servisi veya yerinde üretim yaptıkları iş yerlerinde çalışanlar ile sürekli irtibat halinde olduklarını da belirten Seda Çibuk, müşteri temsilcilerini belirli aralıklarla iş yerlerine göndererek, yemeklerini tüketenlerle görüştürdüklerini ve anketler yaptıklarını da söyledi. Anketlere verilen cevaplarda çalışanların yemeklerde lezzet ve görüntüye çok önem verdiğinin ortaya çıktığını belirten Seda Çibuk, “Yemek üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermiyoruz” dedi.

Seda Çibuk, Nilüfer Çalı Sanayi Bölgesi’nde 2 dönümlük kapalı alandaki tesislerinde günde ortalama 20 bin, yılda 4 milyon kişiye yemek ürettiklerini ve günlük 30 bin kişiye yemek üretecek kapasiteye sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

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