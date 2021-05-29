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Sertaslan, “STK’lar siyasî bir düşüncenin yansıtıldığı yerler olmamalı”

İHA

Sertaslan, “STK’lar siyasî bir düşüncenin yansıtıldığı yerler olmamalı”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Esnaf Kefâlet Kooperatifi Başkan Adayı Sedat Gürle’yi ağırladı.
Ziyarette, Gemlik’teki esnafın durumu, “faturan bizde” kampanyası ve önümüzdeki aylarda yapılması beklenen kooperatif seçimleri konuşuldu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sivil toplum kuruluşlarının bir siyasî düşüncenin yansıtıldığı yerler olmaması gerektiğinin altını çizerken, başkan adayı Gürle’ye başarılar diledi.
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan kovid19 salgınının çoğu sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Esnafımızın zaten ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde covid19 salgını başladı. Biz esnafımızın bu salgını en sıkıntısız şekilde atlatması için gerek dezenfeksiyon çalışmaları gerekse maske dağıtımı yaptık. Bizim kiracılarımız olan esnaflarımızdan kiralarımızı almadık ve faturan bizde kampanyasıyla esnafımızın binlerce liralık faturalarının ödenmesini sağladık” diye konuştu.
Sivil toplum kuruluşlarının herhangi bir siyasî partinin arka bahçesi olmaması gerektiğini vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Her yerde söyledim, yine söylüyorum. Birbirimizin cenazesinde veya düğününde hep omuz omuzayız, kimsenin hangi siyasî görüşten olduğuna bakmıyoruz. İdare ettiğimiz kurumlar herhangi bir siyasî artinin arka bahçesi olmaması gerekir. Esnaf Kefalet Kooperatifimizin milyonlarca liralık kredi kapasitesi var. Böyle kamu bütçesi kullanan kurumlar herhangi bir siyasî yapıyla özdeşleşmemelidir. Kooperatife kredi için başvuran yurttaşa müracaatta bulunduğu krediyi o veya bu partili olmadığı için alamadığı imajı verilmemelidir” dedi.
Gemlik Esnaf Ve Kefalet Kooperatifi Başkan adayı Sedat Gürle ise, yıllarca Gemlik esnaf kefâlet kooperatifi başkanlığı yapan Mevlüt Avcı’dan çok şey öğrendiklerini belirtirken, bu öğretilerin en önemlisi ise kooperatif ve siyasetin ayrılması olduğunu ifade etti. Gemlik esnafına hizmet vermek için tecrübeli bir ekiple yola çıktıklarını sözlerine ekledi.

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