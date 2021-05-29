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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin kütüphane mutluluğu

İHA

Türkiye Hayat Sağlık Vakfı, Orhaneli'nin Fadıl Mahallesindeki ilköğretim okuluna kütüphane kazandırdı. Yeni kitaplara kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Öğrencilerin kütüphane mutluluğu

Türkiye Hayat Sağlık Vakfı, Orhaneli’nin Fadıl Mahallesindeki ilköğretim okuluna kütüphane kazandırdı. Yeni kitaplara kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.
Türkiye Hayat Sağlık Vakfı tarafından Fadıl İlköğretim Okuluna yaptırılan kütüphane hizmete açıldı. Birçok sosyal yardıma imza atan vakfın yapmış olduğu bu çalışma öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Okulları önemsediklerini belirten Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, "Bursa içinde birçok okulda da kütüphane açtık. Eğitime faydalı hizmetler yapma konusunda hep çalışmalar içerisindeyiz. Bu bölgemizde de bir katkımız bulunsun elimiz uzansın diye düşündük. Eğitim konusu bence hepimizin en öncelikli sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın okutulmasına çok öncelik veriyoruz" dedi.
Çocukların okuyup iyi yerlere gelmelerinin önemli olduğunu ifade eden Özkul, “Siz çocuklarınızı tıp fakültelerine, sağlık okullarına gönderin, Hayat Vakfı'da onları burslandırsın. Hayat Hastanesi olarak bu sene 43. Kuruluş yılımızın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Hayat Sağlık Vakfı olarak birçok sosyal etkinlik çalışmalarımızı sürdürüyor devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise “Sosyal sorumluluk kapsamında geleceğimize yatırım yapma adına Orhaneli'nin Fadıl Mahallemizde öğrencilerimize hizmet etme hedefiyle çok güzel bir kütüphane çalışması yapıldı. Bu ince düşüncelerinden dolayı bütün Hayat vakfı yönetimine teşekkür ederim" dedi.
Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, “Ahmet Özkul ağabeyimiz, gelecek neslin hayat en güzel şekilde yetişmesi için elinden geleni yapıyor. Kuran’ın ilk emri oku. Bunun için de okullar ve kütüphaneler çok önemlidir. Ahmet Özkul da hayatın her alanında yaptığı hizmetlerle topluma önemli şeyler kazandırmıştır” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de, “Ahmet Özkul ağabeyimiz, kimsesizlere, öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine her zaman sahip çıkan bir kişi olarak bu hizmeti için de kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın okuması, bundan sonraki neslin yetişmesi adına yapılan her etkinlik çok kıymetlidir. Kendilerine yöre halkı olarak çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Fadıl İlköğretim Okulu öğretmeni Kübra Aydın, "Kütüphanemiz yoktu. Hayat Sağlık Vakfı kütüphane yapmanın yanı sıra, çocuklar için eğitici oyunlar kitaplar da getirdi. Köylerde eğitim zor merkezden uzaktayız, ihtiyaçları alıp getirmek biraz zorlu oluyor. Çocuklarımız için çok iyi oldu” diye konuştu.
Açılışın ardından okul bahçesinde kutlama pastası kesilerek katılan tüm misafirlere ikram edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Orhaneli Fadıl Mahallesi’nde salgın kuralları çerçevesinde Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Özkul ev sahipliğinde gerçekleşen kütüphane açılış törenine, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yetkilileri olmak üzere köylüler ve öğrenciler katıldı.

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