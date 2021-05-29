Tarlasına gitmek yerine şehir turu atan çiftçi ve arkadaşına 8 bin 100 TL ceza



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasına gitmek için izin belgesi bulunan çiftçi Gülahmet S., aracıyla şehir turu atarken yakalandı. Belgedeki güzergaha uymayan Gülahmet S. ve arkadaşı Ömer P.´ye 8 bin 100 TL para cezası kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi´nde uygulama yaptı. 16 ALM 901 plakalı otomobili durduran polis, sürücü ve arkadaşının izin belgelerini kontrol etti. Kontrolde, sürücü Gülahmet S.´nin çiftçi izin belgesinde, Alanyurt´taki evinden Yenişehir güzergahındaki tarlasına gitme izni bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, izin belgesindeki güzergaha uymayan sürücü ile yanındaki, belgesi olmayan arkadaşı Ömer P.´ye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına ihlalden 8 bin 100 TL ceza kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-29 14:48:31



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