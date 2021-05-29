Kısıtlamada polisten kaçan otomobilin çarptığı bisikletli öldü



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, kısıtlamada polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletli Ayhan Uylaşarslan (48), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta 24 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ANA 361 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan Uylaşarslan'a çarptı. Kazada, metrelerce savrulan Uylaşarslan ağır yaralandı. Ayhan Uylaşarslan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Şafak G.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisi süren Ayhan Uylaşarslan, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu gelişme üzerine Şafak G. tekrar gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-29 15:36:02



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