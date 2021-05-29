Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı

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Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolünü yitirdiği otomobiliyle tarlaya uçan Bilecik Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar (42), yaralandı. Tedaviye alınan Özyaşar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznikAdapazarı yolunda meydana geldi. Bilecik'in Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar yönetimindeki 16 FCZ 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise Başhekim Özyaşar'a müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özyaşar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özyaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-05-29 21:14:42



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