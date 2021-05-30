Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (3)

2 TUTUKLAMA
Bursa'da, güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'yi silahla başından vurarak yaralayan Seçkin Ç. ile yanında olduğu öne sürülen Şaban Ö., Hüseyin Y., Fatih K. ve Cüneyt İ., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 3 saatlik takibinin ardından evlerine girerken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Seçkin Ç. ile Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hüseyin Y., Şaban Ö. ve Cüneyt İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Çekirge Devlet Hastanesi´nde tedavisi süren Uğur Küçükiğridere´nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-30 00:33:56
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