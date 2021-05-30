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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 kilometrelik kovalamacanın ardından tuvalette saklanırken yakalandı

DHA

15 kilometrelik kovalamacanın ardından tuvalette saklanırken yakalandı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) - BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarını ihlal ederek kaçan otomobil sürücüsü İbrahim Ö., ile yanındaki 2 arkadaşı 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca otomobilden inip yaya olarak kaçtı. 1 saat süren kovalamaca sonucu bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine girerek saklanmaya çalışan Emre I. (24) bekçiler tarafından yakalandı. Polis, kaçan sürücü ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlatırken, çalıntı olduğu tespit edilen otomobilde bir miktar uyuşturucu bulundu.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Yunus Emre Bulvarı'nda ilerleyen İbrahim Ö. yönetimindeki 16 U 5405 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü.
PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDI
Bölgede izini kaybettiren sürücü, bir süre sonra kaçış güzergahında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde tespit edildi. Polis, Ankara Yolu Caddesi'nde şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheli bu sefer de Başaran Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Otomobille sokak aralarında tehlikeli bir şekilde ilerleyen şüpheliler, park halindeki 3 araca da çarparak kaçmaya devam etti.
1 ŞÜPHELİ TUVALETTE YAKALANDI, OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI
Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda motorize yunus timi ve bekçi ekibi sevk edildi. Otomobilin lastiğinin patladığını fark eden şüpheliler, aracı 2. Gülşen Sokak'ta bırakarak yaya olarak kaçışını sürdürdü. Şüphelilerden Emre I. bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanmaya çalışırken bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polisin otomobilde yaptığı ilk aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobil ise detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.
Polis, sürücü İbrahim Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa İsmail Hakkı SEYMEN
2021-05-30 07:48:50

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