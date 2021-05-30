Kestel otopark ve pazar alanında son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’e kazandırılan katlı otopark ve pazar alanı artık açılış için gün saymaya başladı.

Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe hazırlarken, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine de modern bir katlı otopark ve pazar alanı kazandırıyor. Kestel Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde toplam 15 bin 792 metrekare inşaat alanına sahip 4 katlı, 264 araç kapasiteli otopark, yaklaşık 5 bin metrekarelik pazar alanı ve Bursa Caddesi’ne cepheli 1900 metrekarelik kapalı dükkan alanını da bünyesinde barındıran katlı otopark ve pazar alanında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İlçe merkezindeki parklanma sorununa çözüm üretmenin yanında, pazar alanıyla vatandaşlara daha sağlıklı ortamda alışveriş imkanı sunacak olan proje, kısa süre sonra Kestellilere hizmet vermeye başlayacak.

Kestel’e değer katacak

Kestel’in her ne kadar Bursa’nın dış ilçesi gibi görünse de Bursa ile birleşmiş, bütünleşmiş, hızla gelişen bir ilçe olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in nüfus ve ekonomik olarak daha da büyüyeceğini ve bu büyüme potansiyelini karşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Makro düzeydeki projeleri ilçe belediyesi ile istişare ederek hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Otopark ve pazar alanı projemizde artık sona geldik. Ben bu yatırımın hem ilçe merkezine hem de bölgeye ciddi bir değer katacağını düşünüyorum. Kestel otopark ve pazar alanı projemiz şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.