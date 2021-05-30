Hiçbir güneş koruyucu tam korumaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hiçbir güneş koruyucu tam korumaz

İHA

Hiçbir güneş koruyucu tam korumaz

Güneş ışınlarının deri kırışıklığı, yaşlanması, lekelenmesi ve kanserinin ana sebeplerinden biri olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, hiçbir güneş kreminin de cildi tam korumadığını söyledi.
Son yüzyıl içinde güneşlenme alışkanlığının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada deri kanserlerinde artış meydana geldiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, “Güneş ışınları, deri kırışıklığı, yaşlanması, lekelenmesi ve kanserinin ana sebebidir. Dermatologlar genellikle hastalarına güneşten korunmalarını önerir. Toplumu bu konuda bilinçlendirme uğraşlarına rağmen deri kanseri sıklığı her geçen yıl artmaktadır. Güneşten korunmak için günlük olarak güneş koruyucuların düzenli kullanılması çok önemlidir. Bilinmesi gereken en önemli husus hiçbir güneş kremi insan cildini tam olarak koruyamadığıdır. Bu sebeple düzenli güneş koruyucu kullanma yanında koruyucu giysi ve sakınmak önemlidir. Hayat boyu güneşten korunma çok önemlidir. Güneşten koruma faktörü (Sun Protectıon FactorSpf) güneş koruyucu ürünün deriyi güneş ışınlarının ortaya çıkardığı deri kızarıklığından koruma yeteneğini ifade eder. Bir güneş koruyucu kremin suya dayanıklı olması için 40 dakika su içinde kaldıktan sonra SPF değerinin değişmemiş olması yani aynen ilk sürüldüğü andaki gibi koruyor olması gerekir.
Güneş koruyucular deride tahriş ve temas egzamasına sebep olabilirler. Bazı ülkelerde alerjık deri egzamasının en önemli sebebidir. Alerjiye güneş koruyucu içindeki kimyasal maddeler sebep olur” diye konuştu.
Günlük düzenli güneşi koruyucu kullanımı deride D vitamini sentezini engellemediğini belirten Bostancı, “Yine bu ürünlerin kanser yapıcı etkisi saptanmamıştır. Losyon ve krem formunda güneş koruyucular en sık kullanılan ürünleridir. Yağlı ciltlerde losyonlar, kuru ciltlerde kremler tercih edilmelidir. Güneş kremleri 34 saat kadar koruma sağlar sonra tekrar sürülmesi gerekir. Güneşten korunmak için sadece güneş koruyucular yeterli olmaz. Onun için giysi ile korunduğumuz kadar dikkatli de olmalıyız. Özellikle pamuklu giysiler belirgin bir güneşten koruma sağlarken, geniş kenarlı şapkalar yüz için özellikle iyi koruma sağlarlar. Piyasada pek çok güneş koruyucu ürün seçeneği bulunmaktadır. Hastaların cilt tiplerine ve ihtiyaçlarına göre koruyucuyu seçmesine yardımcı olmak çok önemlidir. Açık tenli sarışın kimseler en az SPF 50 güneş koruyucular kullanmalı. Öğle saatlerinde güneşte kalmamalıdır. Önemle belirtilmesi gereken nokta hiç bir güneş koruyucu kremi cildi tam olarak korumaz. Ürünler cildi sağlıklı ve genç tutmak için günlük düzenli kullanılmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilinin tarlaya uçmasıyla yaralanan başhekim, taburcu oldu
YEREL HABERLER Otomobilinin tarlaya uçmasıyla yaralanan başhekim, ...
Kestel otopark ve pazar alanında son rötuşlar
YEREL HABERLER Kestel otopark ve pazar alanında son rötuşlar
MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Duzcu: "Türk kadını, Türk milliyetçisidir"
YEREL HABERLER MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Duzcu: "Türk kadını, ...
(Özel) Bursa’nın meşhur papaz eriği çiftçinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın meşhur papaz eriği çiftçinin yüzünü ...
Bursa TB Başkanı Matlı: “Dijital varlıkların gelecekteki yerini görmezden gelemeyiz”
YEREL HABERLER Bursa TB Başkanı Matlı: “Dijital varlıkların ...
Bakan Koca’nın başlattığı '#kolları sıvıyoruz' kampanyasına Bursa'dan destek
YEREL HABERLER Bakan Koca’nın başlattığı '#kolları sıvıyoruz' ...
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
YEREL HABERLER Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Bursa’da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
YEREL HABERLER Bursa’da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan ...
15 kilometrelik kovalamacanın ardından tuvalette saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER 15 kilometrelik kovalamacanın ardından tuvalette ...
Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: "Dişim düştü, dişimi bulun"
YEREL HABERLER Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: "Dişim ...
15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti: Polis şüphelinin protez dişini aradı
YEREL HABERLER 15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti: ...
Boş yolda kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli kazaya neden oldu: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Boş yolda kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli ...
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı: 1'i ...
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ...
Güvercin alışverişinde arkadaşını silahla vuran ve olaya karışan 5 kişiden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Güvercin alışverişinde arkadaşını silahla vuran ve ...
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ...
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
Güvercin alışverişinde arkadaşını silahla vuran ve olaya karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Güvercin alışverişinde arkadaşını silahla vuran ve ...
Kısıtlamada polisten kaçan otomobilin çarptığı bisikletli öldü
YEREL HABERLER Kısıtlamada polisten kaçan otomobilin çarptığı ...
Oda Müziği Festivali büyük ses getirdi
YEREL HABERLER Oda Müziği Festivali büyük ses getirdi
Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli 5 gün ...