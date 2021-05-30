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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Osmangazi’den çevre dostu proje

İHA

AK Parti Osmangazi’den çevre dostu proje

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, hazırladığı proje ile bir yandan doğayı korumayı amaçlarken, diğer yandan da bitkisel atık yağları sabuna çevirerek ekonomiye kazandıracak.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, yapımı çok eskilere dayana bitkisel atık yağlardan sabun üretimi için kolları sıvadı. Kadın Kolları tarafından yürütülecek projede, Anadolu’da halen yaygın olan ve çok eski bir geleneğe sahip olan uygulamayla israfın önüne geçilecek ve doğa atık yağların büyük kısmından kurtulacak.
Bursa’da proje geliştirme anlamında sürekli olarak çalıştıklarını ve ortaya çok faydalı projeler çıkardıklarını belirten Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, “Kadın kollarımızın önderliğinde yürütülecek olan projemizde partili kadınlarımız, ekonomiye katkısı çevreye ise faydası olacak önemli bir çalışma yürütecekler. Titizlikle ve profesyonel bir şekilde yürütülen projede, Genel Merkez kadın kollarımızın, “Kadının emeği Türkiye’nin istikbali” vurgusu ön planda olacak” dedi.
“Herkes evinde sabununu yapabilir”
Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar önderliğinde hazırlanan projenin fikir sahiplerinden olan, Ekonomi İşleri Birim Başkanı Filiz Gocuk ise yaptığı açıklamada, ”İsraf etmemeyi çok iyi bilen bir neslin torunları olarak, bizde geri dönüşüm Projesi çerçevesinde, evimizde kullandığımız bitkisel atık yağları ve özellikle zeytinyağımızın dibinde kalmış olan posalı olarak adlandırdığımız yağları değerlendirerek, evde kendi sabunumuzu yapmak için büyük bir heyecanla üretmeye başladık” diye konuştu.
İlk hedef projeyi yaygınlaştırmak
Toplumda her 100 kişiden 90 kişinin kullanılmış atık yağları lavaboya döktüğünün altını çizen Gocuk, “Lavaboya dökülen yağlar atık sularla birlikte kanalizasyonlara, göllere ve denizlere karışıyor. Bu nedenle bu projenin önemi bizim için çok büyük. Öncelikle sesimizi Tüm Türkiye’de duyurmak ve özellikle Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir'in başlatmış olduğu, ‘Kadının Emeği, Türkiye'nin istikbali’ platformuna katkı sağlamak istiyoruz. Diğer yandan bu projeyi okullarda öğrencilerimize ve velilere aktararak yaygınlaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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