Yıldırım ortak akılla yönetiliyor

Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle ara verdiği ‘Bölgesel İstişare ve Hizmet Toplantılarına’ kaldığı yerden devam ediyor.

Selimzade, Meydancık, Yıldırım, Hocataşkın ve Hacıseyfettin mahallelerine yönelik son bölgesel toplantı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başkan yardımcıları Yaşar Elmas, Yusuf Demirok, Mehmet Ali Yazıcı, Mert Vahit Arslan, Selimzade Mahalle Muhtarı İsmail Gülay, Meydancık Mahalle Muhtarı Sultan Demirci, Hocataşkın Mahalle Muhtarı Ufuk Varveren, Hacıseyfettin Mahalle Muhtarı Neşe Palmanak, Yıldırım Mahalle Muhtarı Cihat Ovalısoy, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ve mahalle başkanları katıldı.

Selimzade, Meydancık, Yıldırım, Hocataşkın ve Hacıseyfettin mahallelerine yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda; muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Altyapı, asfalt, park, çevre, temizlik ve asayiş gibi çeşitli konulardaki taleplerini dile getiren muhtarlar, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üreten Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Salgın nedeniyle bölgesel toplantılara bir süreliğine ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vaka sayılarının düşmesi ile birlikte, gerekli tedbirleri alarak toplantılarımıza devam ediyoruz. Bölgesel toplantılara büyük önem veriyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. ‘Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı içinde olduklarını vurgulayan Bakan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Yıldırım’da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli. Bugünkü toplantıda da; Selimzade, Meydancık, Yıldırım, Hocataşkın ve Hacıseyfettin mahallelerimizin muhtarları ile bir araya geldik. Başkan yardımcılarımız, mahalle başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız da burada. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Burada ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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