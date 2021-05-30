Köylerine mermer ocağı yapılmasını istemiyorlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da doğa harikası köylerine mermer ocağı yapılacağını duyan köylüler bu duruma tepki gösterdi.

Keles ilçesi Sorgun köyü doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Muhteşem doğasıyla ön plana çıkan köyde kaliteli kirazlar yetişiyor. Geçimi hayvancılık ve meyvecilik olan köyde bir maden firmasının mermer ocağı açmak için girişimde bulunmasına köylüler tepki gösterdi. Açılacak mermer ocağıyla birlikte köylerinin doğal güzelliğinin yok olacağını ve sularının kirleneceğini söyleyen köylüler mermer ocağına tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.