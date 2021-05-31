Bursaspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı

Bursaspor Kulübü, Euroleague’de şampiyon olan Anadolu Efes için, resmi hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor Kulübü, Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Euroleague’de Barcelona’yı 8681 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Anadolu Efes için yeşilbeyazlı kulüp, resmi hesaplarından şu mesajı paylaştı:

"EuroLeague'de şampiyon olarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes Spor Kulübü'nü tebrik ederiz."

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