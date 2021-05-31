Bursalılara sağanak ikazı

Bursa Valiliği, sağanak yağış ve su baskını uyarısı yaptı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Bursa'da da etkili olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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