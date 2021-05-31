Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in sözleşmesi bugün sona eriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da geçen sezon genç bir kadro ile sergilediği performansla dikkat çeken Teknik Direktör Mustafa Er’in bugün itibariyle yeşilbeyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eriyor.

Gelecek sezon da TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da gözler kongreden çıkacak sonuca çevrildi. Nitekim Teknik Direktör Mustafa Er de, Olağan Genel Kurul’un yapılacağı 5 Haziran’ı bekliyor. 41 yaşındaki teknik adamın, yeşilbeyazlı kulüple olan sözleşmesi bugün itibariyle sona eriyor. Mevcut Başkan Erkan Kamat, Mustafa Er’in kontratı ile ilgili bir girişimde bulunmazken, yeni başkan adayları genç çalıştırıcı ile devam etmek istediklerini kamuoyuyla paylaştı. Bugün itibariyle boşa çıkacak olan Mustafa Er’in, farklı kulüplerden teklif aldığı ancak önceliğinin Bursaspor olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Mustafa Er, son olarak yeşilbeyazlı takımın efsane ismi Pablo Martin Batalla’yı teknik kadrosuna dahil etmişti. Bursaspor, geçen sezon genç çalıştırıcı önderliğinde 34 lig maçında, 14 galibiyet, 16 mağlubiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. 46 puan toplayan Bursa ekibi, TFF 1. Lig’i 10. sırada tamamlamıştı.

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