Bursaspor’da 6 futbolcu bugün boşa çıkıyor

Bursaspor’da, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Aykut Akgün, İsmail Can Çavuşluk, Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmeleri bugün sona eriyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da kritik kongre süreci beklenirken, sözleşmeleri sona eren futbolcuların, takımda devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. Yeşilbeyazlılarda bugün itibariyle Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Aykut Akgün, İsmail Can Çavuşluk, Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmeleri sona eriyor. 6 futbolcunun gelecek sezon Bursaspor’da forma giyip giymeyeceği belli değilken, bazı oyuncuların 5 Haziran’da yapılacak kongreyi bekledikleri ve kariyerlerini o tarihten sonra yapacakları görüşmelere göre belirleyecekleri öğrenildi.
Bu dönemde kulübe veda eden Özer Hurmacı ile kadro dışı bırakılan Ataberk Dadakdeniz’in, Bursaspor’la devam etmeleri düşünülmüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.