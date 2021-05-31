Özkan: “Selzede vatandaşlarımızın yanındayız”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sel felâketi sonrası hemen Ankara’ya giderek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile istişarelerde bulundu.

Bölge Milletvekili Mustafa Esgin ve Tarım Komisyonu Üyesi Zafer Işık ile birlikte Ankara’ya giden Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile TBMM’de bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede heyet, çeşitli konularda Bakan Pakdemirli ile istişarelerde bulunurken, görüşmenin ana gündem maddesi ise kısa süre önce Karacabey’de yaşanan sel felaketi oldu.

Heyet, Yeşildere Mahallesinde bulunan derenin taşması sonucu Çanakkale Bandırma yolu üzerindeki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerinde yaşanan maddî kayıpla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, mağdur olan vatandaşların öncelikle borçlarının ertelenmesi ve zararlarının tazmini hususunda beklentileri dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, sel felâketi dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirirken, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının teselli verici olduğunu söyledi. Pakdemirli, çalışmalar neticelendiğinde kaybın giderilmesi noktasında gereğini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Yılların hayâli gerçeğe dönüşecek

Gerçekleşen görüşmede ayrıca Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey’in yıllardır beklediği sulama ve içme suyu açısından ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Yeşildere ve Gölecik barajlarının ivedilikle bitirilmesi noktasındaki beklentileri de Bakan Pakdemirli ile paylaştı.

Başkan Ali Özkan da bu iki barajın yapım süreçlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Özkan, BUSKİ marifetiyle yapımı devam eden alt yapı çalışmasının da tamamlanması ile birlikte Karacabey açısından yıllardır hayâli kurulan bir rüyanın daha gerçeğe dönüşeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.