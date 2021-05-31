Çevre otoyolunda trafik düzenlemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımıYenişehir ayrımı arası ve Samanlı Bağlantı Yolu arası üst yapı tabakasının iyileştirmesi ve onarım işi" kapsamında O2203.K.K Nolu Bursa Çevre Otoyolunun 7. ila 15. kilometreleri arası, İzmirAnkara istikameti, 29.05.202129.06.2021 tarihleri arası trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Ankaraİzmir istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak. Söz konusu çalışmalar sebebiyle sürücülerin hız limitleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.