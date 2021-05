Mezarlıklarda hummalı çalışma

Bursa genelinde 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi; Yenişehir, Orhangazi, Gemlik ve Kestel ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki mezarlık duvarı ve tel çit imâlatlarına hız verdi.

Alt yapı, ulaşım, çevre, tarihî miras, spor tesisleri gibi yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan en acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerle zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizliğini de düzenli olarak yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında Yenişehir Barcın ve Burcun, Orhangazi Heceler, Gemlik Büyükkumla ve Kestel Ümitalan Mahalle mezarlıklarının duvar ve tel çit imâlatları hızla devam ediyor.

Belediyecilik hizmetlerinin doğumdan ölüme kadar hayatın her alanını kapsadığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sadece şehir merkezi değil tüm ilçelerimizde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Ancak her ilçemizin kendilerine göre bazı öncelikleri oluyor. Bazen çok küçük gibi görülen bir iş o bölge insanı için çok büyük önem taşıyor. Bu manada özellikle kırsal mahallelerimizden de mezarlık duvarlarıyla ilgili yoğun talepler geliyor. Bir program dahilinde bütün ilçelerimizdeki mezarlıklarımızda gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

