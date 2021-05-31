Dünya Tütünsüz Günü’nde BUÜ’den çağrı: “Başarabilirsiniz”

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr. Nizhat Özyardımcı ve Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu, 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Son yıllarda tütünle mücadelede başarı elde edilmiş olsa da bilhassa gençler ve düşük gelirli ülkeler açısından alarm zillerinin çalmaya devam ettiğini vurgulayan Sigara Bırakma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu, “Dünya genelinde halen 15 yaş üstü 942 milyon erkek ve 175 milyon kadın tütün/sigara bağımlısı” diye konuştu.

Her yıl 8 milyon insanın sigaranın etkilediği kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH, Tüberküloz, solunum yolu enfeksiyonları ve diyabet gibi hastalıklar sonucu öldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Uncu, bu ölümlerin 1 milyonunun ikinci el dumara mâruz kalmaktan dolayı gerçekleştiğinin altını çizdi.

Sadece sigaranın değil, diğer tütün ürünlerinin de sağlığa büyük zararlarının bulunduğuna işaret eden Uncu, “Nargile, puro, diğer tütün ürünleri ve elektronik sigaralar da en az sigara kadar zararlı.Türkiye son yıllarda tütünle mücadelede önemli bir yol kat etti. Ancak, halen 180.000 çocuk (1014 yaş arası) ve 16.698.000 erişkin düzenli tütün/sigara kullanıcısı. Tütünle mücadelede Sağlık Bakanlığı ‘başarabilirsin’ sloganı ile yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde daha çok kullanıcının ‘sigarayı bırakma’ konusunda yardım alabilmesi hedefleniyor” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Yeşim Uncu, açıklamalarını şöyle sonlandırdı; “Yaşadığımız PANDEMİ bir kez daha gösterdi ki;Sigara kullananlar COVID19’a daha fazla yakalanıyorlar.Sigara kullananlar COVID19’u daha ağır geçiriyorlar.Sigara kullananlar COVID19 nedeni ile daha uzun süre yoğun bakımda kalıyorlar.Sigara kullananlar COVID19 nedeni ile daha çok ölüyorlar. Ancak bir başka gerçek daha var! Bu süreçte yardım almak isteyen fakat pandemi nedeniyle sağlık kurumlarına gelmek istemeyen vatandaşlarımız bu kararlarını erteliyorlar. Ertelemeyin! Bizi arayın Alo 171/ (224) 295 4215. Biz yüz yüze ve online yapacağımız görüşmeler ile yanınızdayız.”

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