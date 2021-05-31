Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Osman SAKAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da, kamyonetle kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Emin Duman (60) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında OrhaneliBursa karayolu Nalınlar Mahallesi Odunlar mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'den Bursa'ya giden Emin Duman yönetimindeki 16 V 4272 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki 34 DRM 778 plakalı lojistik firmasına ait kamyonetle çarpıştı. Kazada Emin Duman yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı M.A. ve kamyonet sürücüsü E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Emin Duman´ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Osman SAKAbdulselam UĞUR

2021-05-31 15:02:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.