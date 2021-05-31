Metrûk binalar tek tek yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Alemdar Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrûk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, şehir estetiğini bozan metrûk yapıların yıkımını sürdürüyor. Çökme tehlikesi bulunmasından dolayı mahallelerde yaşayan vatandaşları oldukça tedirgin eden metrûk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanunî işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, Alemdar Mahallesi 1. Demir Sokak üzerinde yer alan metrûk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metrûk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrûk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “İlçemiz metrûk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden harabe binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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