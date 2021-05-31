Ahşap paletçiler OGM’yi uyardı

Tomruk vasfındaki orman emvâllerinin sanayi odunlarının arasına karıştırılarak cips yapılmak üzere yonga levha fabrikalarına gönderilmesi ahşap palet üreticilerinin tepkisini çekiyor. Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği’nden (PALDER) yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Orman İşletmesi’nde tespit ettikleri bu duruma Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından engel olunması istendi.

PALDER Yönetim Kurulu Üyesi Teyfik Acar, yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Acar, yaşadıkları ham madde meselesinin çözülmesi için OGM’den üretim artışı beklerken, birinci sınıf kereste ve ahşap palet malzemesi olacak kalın kutur tomrukların 1 metreden de kısa kesilip sanayi odunlarının arasına karıştırıldığına üzülerek şahit olduklarını ifade etti. Kahramanmaraş Orman İşletmesinin sorumluğundaki kesim sahasında gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini belirten Acar,“Fotoğraflarını da çektiğimiz alanda istiflerin yüzde 30’a yakın bölümünde birinci sınıf tomruk vasfındaki orman emvallerinin 1 metrenin bile altında kesilerek sadece cips olabilecek sanayi odunu vasfına düşürüldüklerini üzülerek gördük.Bu bir faciadır ve OGM sorumluları bulup cezalandırmalıdır. Mevcut yasalara, yönetmeliklere ve genelgelere aykırı bir durum söz konusudur. Ülkemizin orman emvallerinin bu şekilde ziyan edildiğini görmek bizi kahrediyor. OGM’den iç denetimlerini artırmasını bekliyoruz” dedi.

“Kâğıtlık genelgesine de uyulmuyor?”

Teyfik Acar açıklamasında, OGM’nin kâğıtlık sınıftaki orman emvâllerinin boyu ile ilgili 2018 yılında kendi yayınladığı genelgeye orman işletmelerinin ısrarla uymadıklarına da dikkat çekti. 29 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da Türkiyeler Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB) ev sahipliğinde OGM yetkilileri ile toplantı yaptıklarını hatırlatan Acar, “O toplantıda, kâğıtlık tabir edilen ince kutur tomrukların soyulmuş olanlarının 250 santim, kabukluların da 125 santim boyunda olması yönündeki taleplerimiz kabul edildi. OGM toplantıdan hemen sonra bölge müdürlüklerine genelge gönderdi. Ne var ki orman işletmeleri bu genelgeye ısrarla uymuyorlar. Israrla kâğıtlık ürünleri 8090 santim boyunda kesiyorlar. Bu uzunluktaki ürün ise ahşap palet sektörünün işine yaramadığı için sadece lif yonga sektörü için cips oluyor. Hâlbuki genelgeye uyulsa, ahşap palet sektörü hammadde konusunda rahatlayacak. Orman emvâllerimizin katma değeri ise daha da yükselecek” dedi.

“İhracat yapılamaz, üretim durur”

Ahşap paletlerin lojistik sektörünün can damarı olduğunu söyleyen Teyfik Acar, bütün sanayi ürünlerinin ahşap paletler ile satış noktalarına ulaştırıldıklarına dikkat çekti. Ancak son dönemde sektördeki firmaların ham madde bulamadığına vurgu yapan Acar, “Eğer ham madde bulamazsak palet üretemeyiz. Bu durumda sanayideki bütün sevkıyatlar durabilir. Ürünler bantlarda kalır, ihracat yapılamaz. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’den beklentimiz yaşadığımız hammadde sıkıntısına çözüm bulmalarıdır. OGM’ye bağlı işletmelerin talimatlara uymalarının sağlanması ve uymayanlara gerekli uyarıların yapılıp cezalandırılmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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