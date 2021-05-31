AVP’de sahne gençlerin

Ekim ayından bu yana çevrimiçi ve yüz yüze eğitim gören Bursa Devlet Tiyatrosu’nun genç kursiyerleri 1 Haziran’da sahneye çıkıyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 50 yıllık geleneği Feraizcizade Gençlik Kurslarının 1625 yaş arası kursiyerleri kimi zaman sıkı sağlık önlemleri altında yüz yüze, kimi zaman da çevrimiçi ortamda gerçekleşen yedi aylık eğitimlerini tamamladı. Kursiyerler eğitimlerinin ardından sekiz kısa oyundan oluşan final gösterimiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar.

Anton Cehov’un Sevgili Doktor adlı eserinden; Aksırık, Mürebbiye, Cerrah, Oyunculuk Sınavı, Biçare Kadın, yine Çehov’un kısa oyunlarından Bir Evlenme Teklifi, Ayı ve Dario Fo’nun Kadın Oyunları eserinden “Yalnız Kadın” adlı oyunların sahneleneceği gösteride, Berrin Kulya Balkanlar, Adnan Tunalı, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora ve Arzu Tan Bayraktutan da eğitmenyönetmen olarak görev yaptı.

Bayraktutan, “Salgının tüm olumsuzluklarına rağmen, gerek eğitmenlerimizin gerekse öğrencilerimizin üstün gayretleriyle, kursumuzu bir oyunla taçlandırarak tamamlamamızın mutluluğu içindeyiz” dedi.

1 Haziran Salı günü saat 17.00’de başlayacak olan, yönetmenliğini Erdem Erdoğan’ın üstlendiği gösteriye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda seyirci alınacak.

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