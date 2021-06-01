(Özel) Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı Boşanma aşamasındaki eşinin Facebook hesabına giren kadına ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı Boşanma aşamasındaki eşinin Facebook hesabına giren kadına ceza

İHA

(Özel) Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı Boşanma aşamasındaki eşinin Facebook hesabına giren kadına ceza

Boşanma davası süren kocasının Facebook hesabına girerek, ailesiyle yaptığı yazışmaları kendi email adresine atan kadın mahkemece beraat etti, Yargıtay da kararı onayladı. Yargıtay Başsavcılığı, karara itiraz etti. Ceza Genel Kurulu, kadının ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.
Bir süredir eşiyle geçimsizlik yaşayan kadın, Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Yargılama sürecinde davaya delil bulma telaşına düşen kadın, kocasına ait sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabına girdi. Kocasının, annesiyle yaptığı yazışmaları kendi email adresine gönderen öfkeli kadın, kendisine hakaret edilen satırları kocasının email adresine göndermeyi de ihmal etmedi. Hayatının şokunu yaşayan koca ise karısını Asliye Ceza Mahkemesi’ne şikayet etti.
Kadın hakkında 2 yıla kadar hapis talebiyle ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Aile Mahkemesi de bu süreçte tarafların boşanmasına hükmetti. Asliye Ceza Mahkemesi, aile birliği içinde tarafların birbirlerinin sosyal medya hesaplarını bildiği gerekçesiyle kadının beraatine hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı onadı. Daire’nin bir üyesi karara şerh koydu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın bozulması talebinde bulundu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, uzun süren görüşmeler sonrası kadına verilen beraat kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda şu ifadelere yer verildi: “Sanık ile davacı aralarındaki boşanma davasının devam ettiği ve fiilen ayrı yaşadıkları dönemde, katılana ait Facebook hesabının şifresini bir şekilde ele geçirdiği ortadadır. Bu şifreyi kullanarak davacının Facebook hesabının özel kısmında yer alan mesajlar bölümüne girip katılanla kayınvalidesinin birbirlerine gönderdiği boşanma sürecine ilişkin açıklamaların ve kendisine yönelik hakaret içeren ibarelerin yer aldığı mesajları, önce kendi elektronik posta adresine, daha sonra da gıyabında yapılan yazışmalardan haberdar olduğunu bildirmek için katılanın elektronik posta adresine göndermiştir. Sanığa atılı haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun genel kastla işlenebilen suçlar arasında yer alması, somut olayda sanığın, katılan ile annesi arasındaki yazışmaları bilerek ve isteyerek öğrenip kaydettiği hususunda bir kuşku bulunmadığı aşikardır. Her ne kadar sanık suça konu yazışma içeriklerini katılanın rızası ile kendisine verdiği şifreyi kullanmak suretiyle öğrendiğini savunmuş ise de sanığın Facebook hesabına girebileceğini bilebilecek durumda olan katılanın, hayatın olağan akışına göre bu mesajları ya hiç yazmayacağı ya da yazmış olsa bile sileceği gözetilmelidir. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına değil katılanın aşamalarda değişiklik göstermeyen sanığa şifresini vermediği yönündeki beyanlarına itibar edilmesi gerekir. Kaldı ki katılanın bir şekilde Facebook hesabının şifresini katılana vermiş olduğu kabul edilmiş olsa dahi bu durumun katılanın Facebook mesaj içeriklerine her zaman ulaşılmasına rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaması ve sanığın suça konu mesaj içeriklerinden haberdar olması konusunda katılan ve annesinin birlikte rıza göstermemeleri nedeniyle somut olayda bir hukuka uygunluk sebebi bulunmamaktadır"
Öte yandan sanığın söz konusu mesajları boşanma davasına ilişkin yargılamada delil olarak sunduğuna ilişkin dosyaya yansıyan bilgi ve belge bulunmadığı gibi sanığın da bu yönde bir savunmasının bulunmaması, sanığın mesajları delil olarak kullanması halinde dahi sanığın kendisine karşı işlenmekte olan bir şuçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen bir olaydan da söz edilememesi hususları birlikte değerlendirilmelidir. Sanığa atılı TCK’nın 132. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenen nitelikli haberleşme gizliliğini ihlal suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu kabul edilmelidir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına ve Yerel Mahkeme hükmünün, sanığın atılı haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına, Asliye Ceza Mahkemesi’nin hükmünün, sanığın atılı haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden oy çokluğu ile bozulmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da sezon açıldı, orman evleri büyük rağbet görüyor 60 yıldır her yaz burada kalıyor, gören yaşına inanamıyor
YEREL HABERLER Uludağ'da sezon açıldı, orman evleri büyük rağbet ...
(Özel) Bu mezarlar sanat eserlerini aratmıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu mezarlar sanat eserlerini aratmıyor
AVP’de sahne gençlerin
YEREL HABERLER AVP’de sahne gençlerin
Ahşap paletçiler OGM’yi uyardı
YEREL HABERLER Ahşap paletçiler OGM’yi uyardı
Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Tencere enflasyonu 5 ayda yüzde 12,30 oranına ulaştı Gıda fiyatlarındaki anormal artış hazır yemekçilere darbe vurdu
YEREL HABERLER Tencere enflasyonu 5 ayda yüzde 12,30 oranına ...
Ahşap paletçiler OGM’yi uyardı
YEREL HABERLER Ahşap paletçiler OGM’yi uyardı
Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde
YEREL HABERLER Kardelen Kestane Şekeri Güzelyalı İDO iskelesinde
BBP, iş dünyasını yakından ilgilendiren kanun teklifini TBMM’ye sundu BBP İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı: “Normalleşme sürecinde işletmeleri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var”
YEREL HABERLER BBP, iş dünyasını yakından ilgilendiren kanun ...
Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye ...
Osmangazili atletler hız kesmedi
YEREL HABERLER Osmangazili atletler hız kesmedi
Metrûk binalar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Metrûk binalar tek tek yıkılıyor
Facia böyle teğet geçti Yağmurda tırın kayan dorsesi kadın sürücünün otomobiline çarptı
YEREL HABERLER Facia böyle teğet geçti Yağmurda tırın kayan dorsesi ...
Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor
Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 ...
Jandarmanın uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Oktay Yıldız Sahnesi’nden pandemide anlamlı proje
YEREL HABERLER Oktay Yıldız Sahnesi’nden pandemide anlamlı proje
Yeşil’in yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Yeşil’in yolları yenileniyor
Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü; 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü; 5 kişi ...
Başkan Türkyılmaz: “Bizimle kazanan daima Mudanya”
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: “Bizimle kazanan daima Mudanya”
Dünya Tütünsüz Günü’nde BUÜ’den çağrı: “Başarabilirsiniz”
YEREL HABERLER Dünya Tütünsüz Günü’nde BUÜ’den çağrı: ...
Phantom II uçağı GUHEM’de Askerî operasyonlarda başarılara imza atan uçağın GUHEM’deki kurulumu tamamlandı
YEREL HABERLER Phantom II uçağı GUHEM’de Askerî operasyonlarda ...
Marmarabirlik yine ilk 500'de
YEREL HABERLER Marmarabirlik yine ilk 500'de
BARSİAD Başkanı Demirören: "Büyümede başarının devamı yapısal reformlara bağlı"
YEREL HABERLER BARSİAD Başkanı Demirören: "Büyümede başarının devamı ...