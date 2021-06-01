Barınaktaki 72 ayı, özel programla besleniyor



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki 72 ayı, mevsim ve yaşlarına göre özel programlarla besleniyor. Yaz mevsiminde, ayılara taze meyveler, ekmek ve özel kuru mama veriliyor.

Karacabey´de 1994 yılında kurulan, günümüzde bakıma muhtaç ayıların doğal ortamlarında yaşadığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, toplam 72 ayı bulunuyor. Barınakta, 2 veteriner, 5 personel, 1 inşaat teknisyeni ve 1 elektrik mühendisi çalışıyor. Barınaktaki en genç ayı 5 aylıkken, 37 yaşındaki `Brütüs´ isimli ayı ise barınağın en yaşlısı olma özelliğini taşıyor. Barınaktaki ayılar, mevsimlere ve yaşlarına göre kendileri için hazırlanan özel programlarla besleniyor. 'Dolunay' isimli yavru ayıya, laktoksuz süt, bebek maması, bal, yumurta ve takviye vitaminlerle hazırlanan karışım, biberonla içiriliyor. Yetkililer yetişkin ayıları ise mevsimine göre taze meyveler, tavuk bacağı, ekmek, havuç, turp ve özel kuru mamalarla besliyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-06-01 11:32:49



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