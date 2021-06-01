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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası’na katılacak

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası’na katılacak

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı’nda üç gün süren Atletizm U20 Türkiye Şampiyonası ve Millî Takım Seçmeleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Alınan başarılı sonuçların ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 5 sporcusu, 1314 Haziranda İstanbul’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda millî takım adına mücadele etmeye hak kazandı.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda madalyalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2830 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen Atletizm U20 Türkiye Şampiyonası ve Millî Takım Seçmeleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine madalyayı es geçmedi. Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanırken, ilk 2’ye girmeyi başaran 5 sporcu Millî Takım biletini kaptı.
Milli Takım vizesi aldılar
Üç gün süren şampiyonada Türkiye’nin çeşitli illerinden sporcular mücadele ederken, 400 metrede mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Zeynep Kuran, 55.65’lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkarken, Milli Takım’a girmeye de hak kazandı. Organizasyonda üç adım atlamada Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Nazlıcan İnaltekin, 11.79’luk derecesiyle Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, yine Millî Takım’a girmeyi başardı. Şampiyonada 3 bin metre engellide Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Pelinsu Şahin de zirveye çıktı. Başarılı sporcu 10.45.89’luk derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, Millî Takım vizesi de aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Arzu Atlı da cirit atmada 48 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Millî Takım’a girmeye hak kazanırken, disk atmada İrem Aydın 42 metrelik atışıyla ikincilik kürsüsüne çıktı ve ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.
Büyükşehir Belediyespor ilk 2’ye girdi
Bu arada şampiyonada Büyükşehir Belediyespor’dan Melis Yasa da 3 bin metre yarışında 10.25’lik derecesiyle üçüncü olarak kulübe 6. madalyasını kazandırdı. Bu sonuçların ardında şampiyonada ilk 2’ye giren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 1314 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası’nda millî formayla mücadele etme hakkı elde ettiler. Yarışlar sonunda sporcuları Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Dergah Alkan, Kadir Doktur ve Mehmet Demirci tebrik etti.

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