Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un kuruluş yıl dönümünü kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un 58. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un kuruluş yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. Aktaş, 58 yıl önce kurulan Bursaspor’la ilgili sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: “Sevdamızın rengi belli: yeşilbeyaz! Şehrimizin gururu Bursaspor'umuzun 58. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.