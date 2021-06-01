Yasak kalktı, lokantaya koştular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lokantaların açılmasıyla esnaf ve müşterilerin yüzü güldü.

Lokanta işletmecisi İlker Agan, "50 günlük aradan sonra dükkanımızı açtık. Çok mutluyuz. Çok zor süreçten geçtik. Eski normal günlerimize dönme yolunda ilerliyoruz. Normale geri döndük. İnşallah tekrar kapanmayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizler de esnaflar olarak koronavirüs tedbirlerine uyuyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz de memnun. Lezzetlerimizi özlemişler" dedi.

Müşteri Ali Yiğit Can, "İnanılmaz heyecanlıyız. Sanki ilk defa dışarıda yemek yiyormuş gibi heyecanlıyız. Aylardır bu ânı bekliyorduk. Yasağın kalkmasıyla beraber lokantaya koştuk. Kuru fasulyemizi yedik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.