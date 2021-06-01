Bursa’da tarihi Kayhan Çarşısı’nın meşhur pideli köftecilerinde mangallar yandı

Bursa’nın tarihi Kayhan Çarşısı’nda meşhur pideli köftecilerin mangalları yandı. Bursalılar özledikleri lezzetleri mekanlarında yemenin keyfini çıkartıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında alınan sıkı tedbirlerin ardından 1 Haziran itibariyle Türkiye’de yeni normalleşme başladı. 1 sene içinde yaklaşık 6 ay kapanan ve dönem dönem açılıp tekrar kısıtlamalara tabi olmak zorunda kalan restoran, lokanta ve kafeteryalar 1 Haziran’da tekrar kapılarını açtı. Bursa’nın tarihi Kayhan Çarşısı’ndaki 20’ye yakın pideli köfteciler de mangallarını yaktı. Bugüne kadar bazı dükkanlar paket servis ile devam ederken, bazıları ise hiç açılmamıştı.

Bursa’nın meşhur lezzetlerinden pideli köfteyi yıllardır Bursalılarla buluşturan Mahir Sünneli, “Uzun süreden beri kapalıydı. Paket servis olarak devam ettik ama bugünü bekliyorduk. Bazı ürünler sıcak sıcak yenmesi gerekiyor. Buradaki lezzet pakete girdiğinde böyle olmuyor. Yine de Allah bereket versin kapanmada idare etmeye çalıştık. Herkesten dikkatli olmalarını istiyorum. Bu açılmayı fırsat bilelim. Dikkatli olalım ve tekrar kapanma inşallah yaşanmaz. İnsanlar dışarıda gezmeyi ve yemek yemeyi özlemiş. Bugün açılmanın ilk günü ve ilgi görüyoruz” dedi.

Pideli köfte yemeye gelen Hasan Cengiz isimli vatandaş da, “Sürekli geldiğimiz mekanlardan birisi burası. Gerçekten masalarda oturup yemek yemeyi özlemişiz. İnşallah bu salgın bir an evvel sona erer ve eski sosyal günlerimize kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

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