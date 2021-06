Osmangazi’de yatırımlar hız kesmiyor Hamitler Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatı başladı

Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni bir sağlık merkezi daha kazandırıyor. Hamitler Mahallesi Dumlupınar Caddesi 2. Coşkun Sokak’ta yapılacak Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun inşaat çalışmalarına başlandı.

Pandemi sürecine rağmen Osmangazi Belediyesi’nin yatırımları hız kesmiyor. Hayatın her alanına dokunan yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi’ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu inşa ediyor. Toplam 2 bin 165 metrekare alan üzerinde iki bölüm olarak inşa edilecek binanın Aile Sağlığı Merkezi’nde 5 adet muâyene odası, engelli polikliniği, tıbbî müdahale odası, aşılama bebekçocuk izleme odası, gebe izleme ve aile plânlaması odası, bebek bakım odası, laboratuvar, mutfak, bekleme salonu, danışma ve tuvaletler yer alıyor.

Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte inşa edilecek olan 112 Acil İstasyon Merkezi’nde ise koordinasyon odası, teknik oda, baybayan dinlenme odası, mutfak ve depo bulunuyor. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nda, bunların haricinde 10 araçlık otopark, 2 araçlık ambulâns otoparkı ve yeşil alanlar bulunacak.

Proje çalışmaları tamamlanan Hamitler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nda inşaat çalışmalarının başladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak temizlik, ulaşım ve alt yapı gibi aslî görevlerimiz dışında insan odaklı hizmet ve yatırımlarımızı, insanımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre, bugüne kadar ilçemizde pazar yerinden sağlık ocağına, okuldan mahalle meydanlarına, spor tesislerine kadar hayatın her alanında yatırım yaptık, hizmet ürettik. Bütün dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemi sürecinde de Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerinin, imar planlarının revize edilmesinin ardından Osmangazi’nin planlı gelişim gösteren modern yüzü olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bölgede artan nüfus ile birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Vatandaşlarımızın talebi üzerine Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyon Merkezi ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamlayıp inşaat çalışmalarına başladık. Bu sağlık merkezimizi, en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

