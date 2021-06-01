İnegöl'de su kesintisi

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhaniye, Osmaniye, Mesudiye, Hamidiye, Mahmudiye, Kemalpaşa, Süleymaniye, Sinanbey, Cuma, Yenice, Burhaniye, Turgutalp, Hocaköy, Çeltikçi ve Cerrah mahalleleri civarında 03.06.2021 tarihinde 10:00 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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