Yeni hayvan pazarının kotraları ihaleye çıkıyor

İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy Mahallesinde yapımını sürdürdüğü hayvan pazarı kurban bayramı öncesi hizmet vermeye başlıyor. 2400 adet büyükbaş ve 1200 adet küçükbaş hayvan kotrasının yer aldığı, sosyal tesisleriyle modern bir pazar alanı olacak hayvan pazarının kotraları, 9 Haziran Çarşamba günü ihaleyle satışa çıkarılacak.

İnegöl Belediyesi, ilçeye yeni bir hayvan pazarı kazandırıyor. Yapımında sona gelinen Alibeyköy Mahallesindeki hayvan pazarı, kurban bayramı öncesi hizmet vermeye başlayacak. Otoparkı, sosyal alanları ve 2400 adet büyükbaş ile 1200 adet küçükbaş hayvan kapasiteli pazar alanının kotraları, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü ihaleye çıkacak.

İlk kez yeni yerinde kurulacak pazara ilginin yoğun olması beklenirken, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Durmuş Aydın ile hayvan pazarı ve kotra ihalelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Alper Taban, “Bugün kurban pazarı kotra ihalesinin duyurusunu yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi kurban pazarını bu yıl yeni yerinde kuracağız. Pazar alanının bayrama yetiştirilmesiyle ilgili şuanda gece gündüz bir çalışma sergileniyor. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yıl yetişmeme ihtimaline rağmen ekstra bir çaba ve çalışmayla sözümüzü tutabilmek adına bütün ekiplerimiz seferber oldu. Şuanda Pazar alanının yapımında yüzde 60 seviyelerine ulaştık. Zaten prefabrik ev çelik yapılar olması sebebiyle hızlı ilerliyor. Beraberinde kurban bayramına yetişeceğini ve şu ânda yapılacak ihalenin de oradaki yerlerin satışıyla ilgili olduğunu ifade edebilirim” dedi.

Pazar alanı hakkında da bilgiler veren Taban, şöyle devam etti: “80 bin metrekare toplam alan burası, ancak biz bunun ilk etapta 14 bin metrekare alanda kapalı alan yapmış olacağız. Burada güzel bir şekilde Pazar oluşturmuş oluyoruz. 400 araçlık otoparkımız mevcut. Beraberinde 2400 adet büyük baş hayvanın yer alacağı, 1200 adet küçükbaş hayvanın yer alacağı bir pazar alanı olacak. Ayrıca 1000 metrekare kesim alanı olacak ve vatandaşlarımız buradan istifade edebilecekler. Yemeiçme alanları, pazarda kalanlar için konaklama alanları, beraberinde duş, mescit, helâ gibi alanlar yer alacak. Projemizi tamamladıktan sonra hayvan pazar yerinin üstünü güneş enerjisi panelleriyle donatılması, buradan elde edilen elektrik enerjisinin de gerek şebekeye satılması gerek kendi ihtiyacımız için kullanılması noktasında bir çalışma olacak. Arazi ve bölge de buna çok uygun.”

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