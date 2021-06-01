Bursa’da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 24. Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında internet kablosu montajı yapan Muhammed Lezgi Aydın (22), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan gencin imdadına fabrika çalışanları yetişti. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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