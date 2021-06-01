Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da internet kablosu montajı için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi Muhammet Lezgi Aydın (22), ağır yaralandı.

Olay, İnegöl´e bağlı Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 24'üncü Sokak´ta meydana geldi. Muhammet Lezgi Aydın, internet kablosu montajı yapmak için çıktığı fabrikanın çatısında, bastığı plastik bölümün kırılmasıyla yaklaşık 4 metreden düştü. Kanlar içinde yere yığılan Aydın, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aydın´ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-01 17:52:35



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