Bursaspor taraftarı, kulübün kuruluş yıl dönümünü meşalelerle kutladı

Bursaspor Kulübü’nün 58. kuruluş yıl dönümü Bursa’da coşkuyla kutlandı. Yeşilbeyazlı binlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla muhteşem bir organizasyona imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, bugün kulübün 58. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Yeşilbeyazlı taraftarlar, her sene olduğu gibi muhteşem bir organizasyona imza attı. Mihraplı Parkı’nda bir araya gelen binlerce Bursaspor taraftarı, uzun saatler boyunca tezahüratlarla takımlarına olan özlemini giderdi. Güneşin batması ile birlikte ise binlerce meşale yakılarak, kulübün kuruluş yıl dönümü coşku ile kutlandı.

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