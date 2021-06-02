(Özel) 120 metrekareyi 3 metrekareye sığdırıyorlar Otelde kalmak istemeyenler karavana yöneldi 75 bin veya 1 milyon liraya karavan sahibi olabilirsiniz

Korona virüs vak’aları sebebiyle vatandaşlar tatil için karavanı tercih ediyor. 75 bin ile 1 milyon arasında değişen fiyatlara karavan imalatı yapan firmalar, siparişlere yetişemez oldu.

Türkiye’de ilk tespit edilen korona virüs vak’asının 11 Mart günü açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar da kendi korunma yöntemlerini uygulamaya başladı. Kabalık ortamlardan kaçan tatilciler, sakin ve sessiz mekânları tercih ederken, ne kadar temizlense de başka birisinin yatmış olduğu yatakta yatmak veya yediği tabaktan yemek istemiyor. Bunlar karavanla tatili tercih ediyor. Dağda veya sakin bir sahilde tatil yapma imkânı sunan karavanların maliyeti ise 75 bin liradan başlayıp 1 milyona kadar çıkabiliyor.

Şu anda siparişlere yetişemediklerini belirten VIP Karavan’ın sahibi Erkut Doğan, “Kişiye özel karavanlar yapıyoruz. Şu sıralar karavan çılgınlığı var. İnsanlar başkasının yatağında yatmak veya başkasının yediği tabaktan yemek yemek istemiyor. Otellere soğuk bakıyorlar. Herkes karavan ile tatile yöneldi. Son 7 aydır tatil yapacakların hepsi karavan yaptırmak istiyor. Biz kişiye göre karavan yaptığımız için ön plana çıkıyoruz. Yaptırmak isteyen kişi, bize içerisinde ne olsun ve olmasın diye rengine kadar belirliyor. Kalitesinden özelliklerine göre 75 ile 1 milyon arasında fiyatlar değişiyor. Karavanların olmazsa olmazı ’webasto’dur. Kışın tatil yapmak için en önemli özelliktir. Daha sonra yatak sayısından televizyon sayısına, tezgâhından oturma alanlarına kadar istenilen özelliklerde yapabiliyoruz. Türkiye standartlarındaki 90 ile 120 metrekare arasındaki bir evi biz 3,5 metrekareye sığdırıyoruz. Karavan kullanımı için 2 kişi mükemmel, 3 kişi karar, 4 kişi ise zarardır. Kalabalık ailelere biz genellikle çekmeli karavan veya 2030 kişilik minibüslerden imâl ediyoruz” dedi.

Müşterilerin kendisinde araç varsa onları ilk öncelik olarak değerlendirdiklerini belirten Doğan, “Ancak bu işe ilk defa heves eden veya bize danışanlara araç alınımda da yardımcı oluyoruz. Arabanın bakımında tutun süsüne kadar tepeden tırnağa yapıyoruz. 45 ilâ 65 gün arasında da teslim ediyoruz. Şu anda iki dükkânımız da full olarak çalışıyor. 30’a yakın aracımız kaldı. Bunlar bittikten sonra yeni siparişleri almaya başlayacağız. Yoğunluğumuzdan karavan yaptırmak isteyenleri üzülerek geri çevirmek zorunda kalıyoruz. İsterleriyse bir ilâ 3 ay arasında sıraya alıyoruz. Bütün meslektaşlarım şu anda bu durumu yaşıyor” şeklinde konuştu.

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