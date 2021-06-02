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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdem: “Nilüfer çevre dostu bir kent olarak anılacak”

İHA

Erdem: “Nilüfer çevre dostu bir kent olarak anılacak”

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin Çevre Günü farkındalık haftası kapsamında düzenlediği çevre buluşmaları etkinliğine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin çevre dostu yatırımları hakkında bilgi verdi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 29 Mayıs 05 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlediği Çevre Günü Farkındalık Haftası buluşmalarının konuğu oldu. Başkan Erdem çevrim içi düzenlenen buluşmada Nilüfer Belediyesi’nin sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yeşil enerji yatırımlarından, hava kalitesi ve su kirliği izleme çalışmalarına, 300 hane ve üzeri sitelerde uygulanacak yağmur suyu dönüşüm projelerine ve ilki Güngören Mahallesi’nde 1 megavatlık olmak üzere, kısa süre içinde Nilüfer’de hayata geçirilmesi planlanan 3 megavatlık güneş tarlaları projelerine ilişkin detayları paylaşan Erdem, “Amacımız Nilüfer’i tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek” dedi.
Yıllar içindeki başarılı çalışmalarla Nilüfer’in Bursa’da modern belediyecilik hizmetleri ile birlikte özellikle sporun, kültür sanat ve eğitimin kalbi haline geldiğini hatırlatan Başkan Erdem, “2019 yerel seçimleri sonrası ‘Yeni nesil belediyecilik’ sloganı ile uygulamaya başladığımız yönetim anlaşımız ile Nilüfer’in bu değerli özelliklerinin yanına yeni değerler eklemek istedik. Bu anlamda özellikle sağlıklı gıdaya ulaşmak ve Nilüfer’i çevreleyen sanayi tesislerine rağmen doğru uygulamalar yapıldığında bu kentin aynı zamanda çevre dostu bir tarım kenti olarak da anılabileceğini, insanlara tarım alanlarını sanayi bölgelerine çevirmeye çalışmadan tarımsal üretim ile kazanç elde edebileceklerini göstermek istedik. Tabi bu ancak sağlıklı bir çevreyi mümkün kılmakla olur. Yatırımlarımızı da buna göre planladık. 23 yıl içinde bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
Nilüfer Belediyesi’nin yeşil enerji politikası ve çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Erdem, kısa süre içinde belediyemize ait 14 binamızın çatılarında kurduğumuz güneş panelleri ile bu yapılar kendi enerji ihtiyaçlarını karşılar hale gelecek. Ayrıca şimdi projesi hazır olan ve İller Bankası ile kredi anlaşmalarında sona yaklaştığımız Güneş Tarlaları Projemize yoğunlaştık. Bu güneş tarlalarından ilki Güngören Mahallesi’nde oluşturulacak. Burada 1 megavatlık olmak üzere toplam 3 megavatlık güneş enerjisi tarlasını Nilüfer’e kazandıracağız. Böylece enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra çevre sağlığı açısından da son derece önemli bir katkıyı sunmuş olacağız. Bu yatırım, vatandaşlarımız ve diğer kamu kurumları için de örnek bir uygulama olacak” dedi.
Başkan Turgay Erdem Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sevim Yürüten ve diğer katılımcıların sorularını da yanıtladı. Nilüfer Belediyesi’nin planlama çalışmaları hakkında bir soruya cevap veren Başkan Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2035 yılı projeksiyonlarına göre Nilüfer’in nüfusunun neredeyse 1 milyona yaklaşacağı yönündeki öngörüsünün kent, çevre, insan sağlığı ve sürdürülebilir modern şehircilik hizmetleri açısından oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Başkan Erdem “Biz planlarımızı Nilüfer’in en fazla 650 bin nüfusa sahip olması gerçeği ile oluşturuyoruz. Daha fazla kirletici sanayi ve bu sanayiye bağlı artacak nüfus ve yapı stoğu, Nilüfer’i ileri taşımaktan, gelişmekten uzaklaştıracaktır. Sağlıklı ve yavaş büyüme, bu kentin geleceği açısından önemli. Aynı insan sağlığında olduğu gibi kentler de sağlıklarını kaybettiklerinde bunu geri getirmek, yerine koyabilmek çok zor. Bu nedenle bu tip hızlı büyüme planlarına karşı, vatandaşlarımız ve akademik meslek odalarımızla birlikte mücadele etmek zorundayız” diye konuştu.

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