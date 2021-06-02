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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil sektörünün yeni rotası sürdürülebilirlik

İHA

Tekstil sektörünün yeni rotası sürdürülebilirlik

UTİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Döngüsel Ekonomi’ panelinde sürdürülebilir üretime vurgu yapıldı. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yeni hayat tarzına uyum konusunda sektörün büyük dönüşüm yaşadığını söyledi.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi iş birliğiyle ‘Tekstil Sektöründe Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Paneli’ çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Tekstil sektörümüzdeki firmalarımız, çevreci üretime her geçen gün daha fazla adapte oluyor. Bizim de Birlik olarak bu konu üzerine birçok çalışmamız mevcut. UTİB, UHKİB ve BTSO ortaklığında kurduğumuz Bursa Teknoloji ve Koordinasyon ArGe Merkezi’mizde (BUTEKOM) özellikle çevreci üretim konusuna odaklanan eğitimler düzenliyoruz. Ekolojik tekstiller konusunda URGe projemiz devam ediyor. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın bu yıl 11’incisini masterclass konsepti ile ‘Sürdürülebilir Hayat Tarzı’ teması ile gerçekleştireceğiz. Son 3 yıldır olduğu gibi, 2021 yılında da yarışmanın ana temasını ‘Sürdürülebilirlik’ olarak belirledik. Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.
Firmaların döngüsel ekonomi adına sürdürülebilirlik temelli bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ifade eden DCube Yönetim Kurulu Başkanı Berna Aşıroğlu da “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar sanayi dönüşümünü yeni bir büyüme stratejisiyle gerçekleştireceği ve tüm politikaların iklim değişikliği nezdinde hayata geçirileceği anlaşılıyor. Yeni düzenle birlikte çevreye zararlı ve karbon temelli büyümenin yerini enerji ve materyal verimli döngüsel ekonomiyi temel alan büyüme modellerinin yer alacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele odaklı yeni ekonomi stratejisi AB ile ticarî finansal ve siyasi iş birliği içerisinde olan Türkiye gibi ülkelerin dönüşümünü de hızla gündeme taşıyacağı için bizim açımızdan çok kritik. Öte yandan iklim krizi ile mücadelede özel sektöre ve firmalara çok önemli bir görev düşüyor” diye konuştu.
Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik adına total bir değişimin olması gerektiğine dikkat çeken UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker ise “Bizim sonsuz şekilde tüketme lüksümüz, insanlık olarak bitmiştir. Bu yüzden değişime ihtiyaç var. Bu total değişim sadece sanayi ile sanayicinin bakış açısı ile olabilecek bir şey değil. Burada tüketicinin bakışının değişmesi gerekiyor. Başta çalıştığımız markaların bu konuda yüzde yüz samimi olmadığına inanıyorum. Buradaki farkındalığın artması gerekiyor. İpeker Tekstil olarak bizler için en önemli şey yaşam döngüsü. Dönüşmüş sürdürülebilirliğin güzel bir örneği olan vegan lisanslı üretim ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız ile birçok çevre ödülü ve uluslararası sürdürülebilirlik iş ödülü ile taçlandırdık. Sürdürülebilirlik ürün ihracatında da TİM tarafından Türkiye’nin en çevreci ihracat şampiyonu seçildik” dedi.
Bütün kurumsal stratejilerini sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak planladıklarını dile getiren Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk de “Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’in üyeleri arasında yer alıyoruz ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyoruz. Geri dönüşümlü ve doğa dostu malzemelerin kullanımını yanında üretim süreçlerimizde kalan fazlalık mamul ürünleri tekrar değerlendirdiğimiz ‘ReImaginedDesigns’ adı verdiğimiz tasarımlar geliştiriyoruz. 2021 yılı itibariyle enerji üretiminde kömür kullanımını tamamen kaldırdık. Böylece 5 bin ton karbondioksit gaz emisyonumuzu azalttık. Tüm seviyelerde sera gazı emisyonlarımızı ölçüyoruz ve raporlama ile deklare etmeye, sonuçlar doğrultusunda süreçlerimizi geliştirmek adına çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Zeytin çekirdeğinden biyoplâstik geliştirdi
2020 yılı TechXtile StartUp Challenge’ta ‘Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi’ adlı projesi ile birincilik ödülünü almaya hak kazanan Biolive Şirketi Kurucu Ortağı Duygu Yılmaz’da girişimi hakkında bilgiler paylaştı. Yılmaz, “Zeytin çekirdeği atığından biyoplâstik buluşu gerçekleştirdik. Ülkemizde her yıl 500 bin global de ise 6 milyon ton zeytin çekirdeği atığı prina açığa çıkıyor. Biz önce zeytin çekirdeğinden biyopolimer üretimi çalışmalarını başlattık ve otomotivden elektroniğe, gıda ambalajlarına kadar birçok sektöre ürün üretimi gerçekleştirdik. Rebil Group firması önderliğinde zeytin çekirdeği atığından elde ettiğimiz bu polimer yapısı ile bitkisel deri buluşu yaparak Oleatex markasını kurduk. Vegan derimiz rakiplerinden çok daha uygun maliyetli ve çok daha fazla dolgu malzemesine sahiptir. Ayrıca sürdürülebilir tekstil alanında etiket, düğme, askı aksesuar üretimlerimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konusunda çok uzun yıllardan bu yana çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Dünya endüstri liginde entegre küresel bir oyuncu kimliğiyle yol alan firmamız attığı her adımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kavramlarına önem veriyor. Bütün bu kavramlar, firmamızın ana ilkesi olan ‘Önce İnsan’ prensibiyle inşa edilerek denetlenen, devamlılığı sağlanan şeffaf bir sistematiğe de oturtulmuş durumda. Bugüne kadar bu alanda kendi sektörümüzde ilk olarak gösterilebilecek birçok çalışmaya da imza attık. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik networkü ağı olan UN Global Compact ilkelerine de 2006 yılında imza atan ilk hazır giyim firmasıyız. Yeşim Tekstil kurulduğu ilk günden bu yana sosyal sorumluluklarına sahip çıkmayı ilke edinen bir kuruluş ve tüm paydaşlarını bu konuda örnek olmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

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